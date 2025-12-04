｢AI時代の勝者は誰か？｣AI活用を学んで意味がある人､意味がない人の決定的違い

三浦 慶介 : 株式会社グロースドライバー代表取締役社長
2025/12/04 11:30
AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方
AI時代に成果を出すために本当に必要なのは、ツールの使い方ではありません（写真：mayucolor／PIXTA）
「AIを使えば、誰でも優秀な成果が出せるようになる」
もし、AIに対してそんな淡い期待を抱いているとしたら、残念ながら現実はもっと残酷だ。
新刊『AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』の著者・三浦慶介氏は、AIの本質は、残酷なまでの「格差拡大装置」であると定義する。
本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、なぜ最新のAIツールをいくら学んでも「成果が出る人」と「出ない人」にはっきり分かれてしまうのか、その決定的な理由を解説する。

AIは「格差拡大装置」であるという現実

「生成AIの研修を受けたが、業務がどう変わったかわからない」

AI時代に仕事と呼べるもの: 「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方
AI時代に仕事と呼べるもの: 「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方

「プロンプトエンジニアリングを学んだが、結局チャットボットと雑談して終わっている」

昨今、こうした「AI研修を受けたけれど効果が実感できない」という嘆きをよく耳にするようになりました。

厳しい言い方をすれば、これは当然の結果です。生成AIは魔法の杖ではなく、「思考の増幅装置」にすぎないからです。的確な指示をすれば高速かつ高精度に成果物を作りますが、指示の内容が悪ければ、AIは「質の低い成果物」を高速で量産するだけです

AI時代に成果を出すために本当に必要なのは、ツールの使い方ではありません。それを使いこなすための土台となる「ビジネス基礎力」の再構築なのです。

まず直視すべきは、「元から成果を出せる人でなければ、AIを使っても成果は出せない」という冷徹な事実です

経費精算や議事録作成といった定型業務をAIで効率化することは簡単です。しかし、売上や利益といった「事業成果」を生み出す仕事をAIにさせるには、そもそも使う本人に「成果を出す能力」が備わっていなければなりません。

次ページ業務時間を削減して何をするのか
