｢AI時代の勝者は誰か？｣AI活用を学んで意味がある人､意味がない人の決定的違い

「AIを使えば、誰でも優秀な成果が出せるようになる」

もし、AIに対してそんな淡い期待を抱いているとしたら、残念ながら現実はもっと残酷だ。

本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、なぜ最新のAIツールをいくら学んでも「成果が出る人」と「出ない人」にはっきり分かれてしまうのか、その決定的な理由を解説する。

AIは「格差拡大装置」であるという現実

「生成AIの研修を受けたが、業務がどう変わったかわからない」

「プロンプトエンジニアリングを学んだが、結局チャットボットと雑談して終わっている」

昨今、こうした「AI研修を受けたけれど効果が実感できない」という嘆きをよく耳にするようになりました。

厳しい言い方をすれば、これは当然の結果です。生成AIは魔法の杖ではなく、「思考の増幅装置」にすぎないからです。的確な指示をすれば高速かつ高精度に成果物を作りますが、指示の内容が悪ければ、AIは「質の低い成果物」を高速で量産するだけです。

AI時代に成果を出すために本当に必要なのは、ツールの使い方ではありません。それを使いこなすための土台となる「ビジネス基礎力」の再構築なのです。

まず直視すべきは、「元から成果を出せる人でなければ、AIを使っても成果は出せない」という冷徹な事実です。

経費精算や議事録作成といった定型業務をAIで効率化することは簡単です。しかし、売上や利益といった「事業成果」を生み出す仕事をAIにさせるには、そもそも使う本人に「成果を出す能力」が備わっていなければなりません。