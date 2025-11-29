52歳女性に｢どうしたらそんなに可愛くいられるの？｣｢若すぎて脳が混乱｣の声殺到…彼女が《コンプレックスだった"白髪"を武器にできた》理由

岡部 のぞみ : 『ampule magazine』編集長
2025/11/29 5:45
姫さん
可愛らしいヘアスタイルやファッションが支持されている姫さん、52歳（写真：姫さんの公式Instagram @h_1515153より）

ポップでキュートな服装に、明るいグラデーションのヘアカラー。Instagramにアップされた写真やショート動画には「可愛すぎる！」「憧れしかない」といったコメントが多くついている。

姫さん、52歳。その若々しさにも目を見張るが、お似合いのカラフルなヘアは、実は地毛の白髪を活かしたスタイルだというからさらに驚きだ。

20代から白髪に悩んでいたという姫さんは、自身のコンプレックスだった白髪を「隠す」ものから「魅せるもの」に変換。著書『52歳、今ようやく人生が始まるの』では、エイジングに悩む女性に勇気とおしゃれを楽しむ気持ちを伝えている。

【写真を見る】「可愛すぎない？」「年齢に脳が混乱する…」52歳・姫さんの“白髪を生かしたヘア”とキュートなファッション（10枚）

20代で「髪の半分以上が白髪」に

姫さんが注目を集めるようになったのは、49歳のときにInstagramで白髪であることをカミングアウトしてからだ。現在は17.9万人を超えるフォロワーを持ち、エイジングヘアに悩む女性たちから絶大な支持を受けている。

その反響について姫さんは振り返る。

「20代でパニック障害と不安障害になり、その影響で髪の半分以上が白髪になりました。それからずっと『病気である自分』を否定して生きてきたので、まさかそれが誰かの元気や希望になる日がくるとは思っていなかったですね」

姫さん
ブリーチしたようなきれいなヘアは実は白髪（写真：姫さんの公式Instagram @h_1515153より）
次ページ30代、40代からも共感の声
