｢夜中に目が覚めてしまう｣｢寝つきが悪い｣ーー。睡眠専門医が教える｢ぐっすり｣眠る方法。"プチ夜ふかし"がいい､ってどういうこと？
OECD（経済協力開発機構）はじめ数々の機関の調査で、日本人の平均睡眠時間は世界各国のなかで最も短く、世界一睡眠不足であることが指摘されています。中には、なかなか寝付けなかったり、夜中に目が覚めて眠れなくなってしまう人も多いのでは。そこで本記事では、睡眠専門医の渥美正彦さんの著書『ぐっすり! 1万人を治療した専門医が教える最強の睡眠メソッド』より一部を抜粋し、「ぐっすり！」眠る方法をお教えします。
「プチ夜ふかし」が効果的？
夜中に目が覚めて眠れなくなることを「中途覚醒」と言います。
毎日のように「中途覚醒」してしまう人におすすめしたいのが、寝床に入る時間を少し遅らせる「プチ夜ふかし」です。
これは、不眠症の認知行動療法で用いられる「睡眠制限療法」という方法を、一般の方にも取り入れやすくしたものです。
やり方は次の順序です。
① まずは、2週間程度の睡眠記録（下図参照）をつけて、実際に眠れている時間を記録します。
