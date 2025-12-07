｢夜中に目が覚めてしまう｣｢寝つきが悪い｣ーー。睡眠専門医が教える｢ぐっすり｣眠る方法。"プチ夜ふかし"がいい､ってどういうこと？

「プチ夜ふかし」が効果的？

夜中に目が覚めて眠れなくなることを「中途覚醒」と言います。

毎日のように「中途覚醒」してしまう人におすすめしたいのが、寝床に入る時間を少し遅らせる「プチ夜ふかし」です。

これは、不眠症の認知行動療法で用いられる「睡眠制限療法」という方法を、一般の方にも取り入れやすくしたものです。

やり方は次の順序です。

① まずは、2週間程度の睡眠記録（下図参照）をつけて、実際に眠れている時間を記録します。