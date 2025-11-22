【急激な円安進行｢好ましくない｣】“存立危機事態”発言／総理の腕の見せどころ／税調の“ラスボス”交代／中国のSNS“過激投稿”／ ｢5類型｣の撤廃／解散総選挙の時機【青山和弘の政治の見方（岸田文雄）】

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、元総理で衆議院議員の岸田文雄氏（後編）です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:16 高市総理の掲げる“責任ある”積極財政

06:14 財政懸念による円安進行

10:06 防衛費の財源をめぐる議論

17:06 税調会長人事について

20:28 高市総理の｢存立危機事態｣発言

24:03 SNS“過激投稿”の駐大阪総領事

25:25 ｢5類型｣の撤廃

27:46 非核三原則についての考え方

31:38 原子力潜水艦保有の是非

33:32 「解散総選挙」のタイミング

34:35 自民党の中での役割

【出演者】

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

岸田 文雄（きしだ・ふみお）

元総理、自民党・衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人

サムネイル写真：時事通信

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年11月19日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/



◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/



------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。