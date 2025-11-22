【急激な円安進行｢好ましくない｣】“存立危機事態”発言／総理の腕の見せどころ／税調の“ラスボス”交代／中国のSNS“過激投稿”／ ｢5類型｣の撤廃／解散総選挙の時機【青山和弘の政治の見方（岸田文雄）】

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2025/11/22 19:00
政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、元総理で衆議院議員の岸田文雄氏（後編）です。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
01:16　高市総理の掲げる“責任ある”積極財政
06:14　財政懸念による円安進行
10:06　防衛費の財源をめぐる議論
17:06　税調会長人事について
20:28　高市総理の｢存立危機事態｣発言
24:03　SNS“過激投稿”の駐大阪総領事
25:25　｢5類型｣の撤廃
27:46　非核三原則についての考え方
31:38　原子力潜水艦保有の是非
33:32　「解散総選挙」のタイミング
34:35　自民党の中での役割

【出演者】
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

岸田 文雄（きしだ・ふみお）
元総理、自民党・衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人
サムネイル写真：時事通信

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年11月19日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
-----------------------------------------------------------

日本最大級のビジネスニュースサイト「東洋経済オンライン」の公式YouTubeチャンネルです。企業、産業、キャリア、カルチャーなど、あらゆるテーマの動画で「はたらく人」のヒントになる情報をお届けします。

YouTube：https://youtube.com/@toyokeizaitv

