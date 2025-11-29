4万時間かけて作られる25台限定の｢ファントム･センテナリー｣100年のストーリーが描かれたインテリアが超弩級！

小川 フミオ : モータージャーナリスト
2025/11/29 10:00
さまざまな「ストーリー」が込められた「ファントム」の100周年を記念して制作された（写真：Rolls-Royce Motor Cars）

ロールス・ロイス・モーター・カーズが、2025年10月に「ザ・プライベート・コレクション・ファントム・センテナリー」（以下ファントム・センテナリー）なる車両を英国で発表した。

見どころは「プライベート・コレクション」という、同社独自のビジネス。

同社内でコンセプトを策定し、ベース車両を選んで、ある特徴をより際立たせる方向で、手を入れていく。

超がつくほど豪華な作りで、超がつくほど少ない台数で、かつ超がつくほど高価な販売価格でもって成功している。

今回のファントム・センテナリーのテーマは、ファントムの100周年記念だ。

1926 ROLLS-ROYCE 40/50HP PHANTOM I BROUGHAM DE VILLE（写真：Rolls-Royce Motor Cars）

「これまでのプライベート・コレクションの中でも、マグナスオーパス（最高の仕事）」と、ロールス・ロイス本社の広報担当者はファントム・センテナリーを評した。

私が見た実車は、6m近い全長の「ファントム・エクステンデッド・ホイールベース」をベースにしているだけあって、圧倒的な存在感だった。

【写真】「ファントム・センテナリー」の工芸品のような内外装や制作過程を見る（57枚）

ボディ色は「モノクロ映画の世界」を表現

ロンドンから70マイルほど下ったグッドウッド・エアロドロームの格納庫が、メディア向け発表会の会場。

堂々たるサイズの車体は、側面を白に、グリル下からボンネット、ルーフ、トランクリッドとその下までを黒で塗装されている。

なんでも、ロールス・ロイスとハリウッドスターたちの存在感が一体化していたような、1930年代のモノクロの映画の世界を表現する意図もあったとか。

ボディ上部やウインドウフレームやトランクリッドも含めてブラック仕上げ（写真：Rolls-Royce Motor Cars）

しかも、単なるモノトーンの車体でなく、光線を浴びてきらきらと輝きを放つのが特徴だ。

塗装の上に、虹色に輝くガラスの微粒子を混ぜ込んだコーティングを施したと説明された。一見地味だが、じつは華やか。

