中国政府､自動車の加速性能規制導入へ。EVの性能競争に歯止め､ペダル踏み違えの警告機能搭載も義務付け

中国政府は自動車の加速性能を一定以下に抑える規制を導入する。一般的にエンジン車より加速能力の向上が容易なEV（電気自動車）、PHV（プラグインハイブリッド車）の性能競争が激化した結果、急加速による事故が増えていることに対応する。

中国政府は現在、国家安全基準「自動車安全運行技術条件」の改定作業を進めている。公安部が11月10日に発表した改定案によれば、乗用車は時速0-100km加速（停止状態から全力加速で時速100kmに達するまでの時間）を5秒以上とすることが義務付けられる。

電動化の進展により、加速性能を向上させるうえでの技術面・コスト面の障壁は大幅に低下した。回転数が上がらないと最大トルクを発揮できないエンジンに比べ、電動モーターは低回転時から最大トルクを発揮できるためだ。アメリカのEVメーカー、テスラの「モデル3」パフォーマンスの「0-100km」所要時間はわずか3.1秒だ。

「0-100km」3秒未満のクルマも

中国でも多くの自動車メーカーはテスラにならい、加速性能を重視する傾向を強めている。スマートフォン大手の小米（シャオミ）が投入したEV「SU7」や吉利汽車が展開するプレミアムEVブランド、Zeekr（ジーカー）の「001」などの人気モデルは、「0-100km」が3秒未満とポルシェやフェラーリの高級スポーツカー並みでありながら、販売希望価格は30万元（約650万円）を切っている。