約300万円でも売れる｢デリカミニ｣の実力は？ ベンツやボルボからの乗り換えもある軽自動車の概念を変えた軽自動車

このクルマを“軽”と思って買う人は少ないんじゃないかと思っています――。

開発者がそう言うのが、三菱自動車工業が2025年10月29日に発売した新型「デリカミニ」。

このクルマに乗ってみると、なるほどそういう人がいるのも納得、という思いを強くする。期待以上の出来映えだ。

ターボとノンターボ、前輪駆動と4輪駆動とバリエーションが豊富。4WDモデルには、積雪路や砂利道用のドライブモードもそなわる。

日産「ルークス」と共同で開発されたモデルであるが、上記のドライブモードのように、オフロードでの走破性など、三菱製品の強みがきちんと盛り込まれているのが特徴だ。

メルセデス・ベンツやボルボからの乗り換えも

私が乗ったのは、トップグレードの「Tプレミアム・デリマルパッケージ」の4WDモデル。車名の「T」が表すとおり、3気筒エンジンにインタークーラー付きターボ（TURBO）がそなわる。

驚くのは、11月前半の時点で、このグレードの販売比率が特に高いということ。290万7300円の価格もバリアになっていないようだ。

「デリカミニを軽のカテゴリーの中で考えていないお客さまも、多くいらっしゃいます」

聞けば、ダウンサイジングを考えている人が、メルセデス・ベンツやボルボなどから乗り換えるケースもあるんだそう。

たしかに新しいデリカミニ、軽快に走る。変速機（CVT）の設定をいじって、発進直後からエンジントルクが太めに出るようにしたという。

どこから加速していってもトルクの“谷”は感じられない。気持ちよい加速が続く。

路面のうねりは期待以上にていねいに吸収してくれて、乗り心地は良好。直進安定性は高く、全車速で先行車を追従走行する機能（ACC）や、車線維持支援機能などを使うと、長距離走行も意外に楽そう。