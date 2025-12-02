【オフロード系の新型モデルを比較】"小さなランクル"トヨタ｢ランドクルーザーFJ｣と､大幅改良で進化した三菱｢デリカD:5｣の美点

2025/12/02 5:00
2025年10月21日に世界初公開されたトヨタ「ランドクルーザーFJ」と、2025年10月より予約注文の受付を開始した大幅改良版の三菱「デリカD:5」
2025年10月21日に世界初公開されたトヨタ「ランドクルーザーFJ」と、2025年10月30日より予約注文の受付を開始した大幅改良版の三菱「デリカD:5」（写真：トヨタ自動車/三菱自動車）

トヨタ自動車（以下、トヨタ）「ランドクルーザー」と三菱自動車（以下、三菱）「デリカD:5」。SUVとミニバンという違いはあれ、どちらも誕生から長い歴史を誇るとともに、秀逸な悪路走破性を誇る人気のオフロード系モデルだ。そんな2モデルに、完全ブランニューの「ランドクルーザーFJ」と、大幅改良を施した最新型「デリカD:5」が発表され話題を呼んでいる。

ここでは、そんな注目の最新オフロード系モデルを「ジャパンモビリティショー2025」でチェック。実際に現車を見た印象を交えながら、それぞれの特徴を紹介する。

トヨタ「ランドクルーザーFJ」

ランクルの元祖になる、1951年発売のトヨタBJ型
ランクルの元祖になる、1951年発売のトヨタBJ型（写真：トヨタ自動車）

ランドクルーザーは、1951年に登場した「トヨタBJ型」を元祖とし、70年以上も世界中で愛されているトヨタを代表するオフロード系モデルだ。愛称は「ランクル」。高い信頼性や耐久性、オフロード走破性を長年継承し、現在までに190を超える国と地域で、累計1215万台もの販売台数を誇るロングセラーモデルだといえる。

現行のラインナップは、フラッグシップのステーションワゴン「300シリーズ」、ヘビーデューティモデルの「70シリーズ」、2024年に誕生したランクルの中核モデル「250シリーズ」の3タイプ。今回追加されるランドクルーザーFJは、これらに対し、ボディが「ひとまわり小さい」ことが大きな特徴だ。

