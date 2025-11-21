【元総理が公明･連立離脱に言及｢敵になるわけではない｣】高支持率で発進の高市政権／“右傾化”は時代の流れ？／議員定数削減の“損得勘定”／国民民主との連立を模索？【青山和弘の政治の見方（岸田文雄）】
政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。
今回のゲストは、元総理で衆議院議員の岸田文雄氏（前編）です。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
01:30 高支持率スタートの高市政権
02:41 公明党の連立離脱
06:06 ｢リベラル→保守｣は時代の流れ？
10:30 自公連立解消の影響
13:15 維新の｢閣外協力｣をどう評価？
15:22 連立合意の“右寄り”な政策
19:24 議員定数の削減について
30:03 中選挙区制には賛成？
37:56 国民民主との連立を模索すべき？
38:34 次回予告
【出演者】
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員
岸田 文雄（きしだ・ふみお）
元総理、自民党・衆議院議員
撮影・編集：昼間 將太、田中 険人
サムネイル写真：リュウタ／PIXTA
※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年11月19日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
