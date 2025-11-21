【元総理が公明･連立離脱に言及｢敵になるわけではない｣】高支持率で発進の高市政権／“右傾化”は時代の流れ？／議員定数削減の“損得勘定”／国民民主との連立を模索？【青山和弘の政治の見方（岸田文雄）】

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、元総理で衆議院議員の岸田文雄氏（前編）です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:30 高支持率スタートの高市政権

02:41 公明党の連立離脱

06:06 ｢リベラル→保守｣は時代の流れ？

10:30 自公連立解消の影響

13:15 維新の｢閣外協力｣をどう評価？

15:22 連立合意の“右寄り”な政策

19:24 議員定数の削減について

30:03 中選挙区制には賛成？

37:56 国民民主との連立を模索すべき？

38:34 次回予告

【出演者】

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

岸田 文雄（きしだ・ふみお）

元総理、自民党・衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人

サムネイル写真：リュウタ／PIXTA

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年11月19日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

