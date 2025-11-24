｢ロマンありすぎ｣｢中島みゆきが歌ってた｣ 計画に遅れも…《黒部宇奈月キャニオンルート》早ければ2026年に一般開放！ いったい何がすごい？

「日本の屋根」と呼ばれる北アルプスを貫く、世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」。

長野県の「扇沢駅」から富山県の「立山駅」までの総延長37.2km、最高地点2450mを、乗り物を乗り継ぎながら巡ります。毎年5月に見られる雪の壁で有名な「雪の大谷」など見どころ満載で、いまや日本を代表する観光地となっています。

今年は11月末を最後に冬季休業に入りますが、26年には立山黒部地域に、新たな観光ルート「黒部宇奈月キャニオンルート」が一般開放される予定です（ただし、ルート内の一部のケーブルカーで改修工事が必要となるなど、計画に遅れが出ており、早ければ来年10月開放と予定しているものの、延期の可能性もあるとのことです）。

「黒部宇奈月キャニオンルート」の内部を見た

立山黒部アルペンルートのハイライトである「黒部ダム」と「黒部宇奈月キャニオンルート」は、映画『黒部の太陽』（1968年）の舞台になった場所でもあります。

25年で公開から57年となるこの映画は、世紀の大工事であった黒部ダム建設の壮大なドラマを、関西電力と熊谷組による偉業として描いた作品。

トンネル工事のシーンは、熊谷組の愛知県豊川市にある工場敷地に、大規模なセットが作られて撮影されたとのこと。当時一大ブームを築いた「企業タイアップ映画」の先駆けになった作品と言われています。

当時の最新の映画製作技術の粋と、三船敏郎さん（三船プロダクション）と石原裕次郎さん（石原プロモーション）による共同制作で、これ以上にない豪華なキャストの力を結集した渾身の一作。興行収入は16億円におよび、観客動員は800万人を記録しました。