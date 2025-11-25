｢いまは団地より"平屋"に癒やされる｣　まるでケアドラマ？ NHK夜ドラ『ひらやすみ』に共感が集まっているワケ

木俣 冬 : コラムニスト
2025/11/25 6:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ひらやすみ
団地が舞台の名作を次々放ってきたNHK。今度は「平屋」だという（画像：NHK『ひらやすみ』公式サイトより）

団地もいいけど平屋もね。NHKの夜ドラ『ひらやすみ』（月〜木、22時45分〜）は心身ともに疲弊しがちな私たちのための“ケアドラマ”である。

真造圭伍による人気漫画を原作にした『ひらやすみ』の「ひら」とは平屋のこと。はじめてタイトルを見たときは「平日」の休みのことかと思ったのだが、「平屋」だった。

【写真を見る】「超リアル！」「オシャレじゃないのが逆にいい」人気を呼ぶ『ひらやすみ』で使われた《平屋の内部》（10枚）

こういうのでいい。いや、こういうのがいい

高齢化が進み、空き家の増加が問題視されている日本。同作の主人公・生田ヒロト（岡山天音）は、東京・阿佐ヶ谷駅から徒歩20分、2DKの庭付き平屋を、近所の身寄りのない高齢女性はなえ（根岸季衣）から譲り受ける。

ヒロトは定職についていないフリーターで、それまで築古のアパートで暮らしていた。それが古いとはいえ日当たりのよさそうな庭付き平屋を手に入れるとは、なんという幸運のめぐり合わせであろうか。

そこへ、東京の美大に入学が決まったいとこ・小林なつみ（森七菜）が山形から上京してきて、のどかな2人暮らしが始まった。

兄妹や恋人ほど濃密でない「いとこ」同士の同居。ヒロトが料理をし、小さなテーブルでなつみが食べる。目玉焼きを載せたやきそば、お味噌汁付きのとんかつ、キャベツと肉炒め、そうめんと副菜など、さりげないが雑でない、あったかい家庭料理の数々が眼福（フードスタイリストはこの食ドラマにこの人ありの飯島奈美）。

こういうのでいい。いや、こういうのがいい。

ひらやすみ
主人公のヒロトが作る料理が美味しそう。フードスタイリスト・飯島奈美さんが関わった作品といえば、映画『かもめ食堂』やドラマ『ごちそうさん』『大豆田とわ子と三人の元夫』など（画像：NHK『ひらやすみ』公式サイトより）
次ページヒロトとなつみの住む風通しのいい平屋
関連記事
特集一覧
サステナ担当者が知っておきたい投資家視点の企業価値向上
新着あり
2026年大予測③業界・企業編
再燃！アート思考
どこへ？高市政権
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事