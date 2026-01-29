｢信長の死｣を知った羽柴秀吉､その後の運命を決めた14日間で起きていたこと 漫画｢暁天のクラウン｣
1582年6月。備中高松城攻め中の秀吉のもとに、主君・信長の死が報された。最後となった対面の場で、信長が秀吉に放った言葉の意味は？ そしてなぜ光秀は裏切ったのか……。『暁天のクラウン ～羽柴秀吉の最もハードな十四日間～』より一部抜粋のうえ、本能寺の変からの14日間を描く、秀吉夜明け前の物語をお届けします。
