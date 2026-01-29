｢信長の死｣を知った羽柴秀吉､その後の運命を決めた14日間で起きていたこと　漫画｢暁天のクラウン｣

たかえだ けいすい / Keisui Takaeda

東京都大田区出身の女性漫画家。学生時代は史学科にて秀吉政権を専攻。 2004年、読み切り『彫魂師』（『少年サンデー特別増刊R 2004Autumn』）で漫画家デビュー。 漫画家生活20年の中で、歴史パロディギャグやレポート漫画、読み切りなど、歴史にまつわる漫画作品はあるものの、歴史もののストーリー漫画を連載するのは初めて。 『暁天のクラウン～羽柴秀吉の最もハードな十四日間～』では、蓄積された知識を活かし、英雄でも独裁者でもない、ただの人間である「秀吉」を等身大で描くことを目指す。 歴史好きから派生し旅行が好き。そのほか大河ドラマや、お酒も。 「人生を変えられた」と思う大河ドラマは「秀吉」。 ドラマを知ってほしくて、友人らと120頁超の同人誌を作った。