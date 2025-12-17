30代や60代でも発症の恐れが…つらい【四十肩･五十肩】を軽くする1日"たった10秒"の簡単ケア

突然に肩があがらなくなった、痛みを感じるという「四十肩」や「五十肩」。よっぽど重症のとき以外は、「わざわざ病院に行くまでもない」「年だからしょうがない」とほおっておく人も少なくないのではないでしょうか。

朝起きて、突然足が痛くなったときはどうする？

四十肩、五十肩についてお話する前に、同じく四十代、五十代の人に多く見られる、「突発的な痛み」をひとつご紹介しておきます。

朝起きて、1歩目を踏み出したときに、ものすごい痛みを感じた。座り続けているなど、じっとしていたあとで、動くとものすごい痛みを足に感じた。しばらくしていると、痛みは引いていくのですが、寝起きなど、また同じようなシチュエーションになると痛みはぶり返す。

あわてて検査をしてもらっても異常なし。ならばと整形外科でレントゲンをとってもらっても、骨には異常がない。一体どうすれば……と途方にくれる方も少なくないと聞きます。