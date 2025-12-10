｢慢性疲労｣に｢免疫力の低下｣…深刻な"不健康の連鎖"につながる足の【冷え･むくみ】を改善する方法

沖倉 国悦 : 理学療法士
2025/12/10 12:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
「足の冷え・むくみ」に潜む健康リスクと、その解消法を解説します（写真：TY／PIXTA）
本格的な冬が近づいてきたこの時期、多くの女性にとって悩みの種となる「足の冷え・むくみ」ですが、理学療法士の沖倉国悦氏によれば、「足の冷え・むくみ」にはさまざまな"不健康の連鎖"を引き起こすという深刻なリスクが潜んでいるそうです。そして、同氏が言うには、「冷え」「むくみ」を改善するには、こり、そしてそれを引き起こす「癒着」を取り除くことが大切だといいます。
そこで本稿では、沖倉氏の著書『筋肉のつながりを知れば「肩こり」と「腰痛」は自分で解消できる』から一部を抜粋・編集する形で、「足の冷え・むくみ」がもたらす健康リスクと、その解消法を解説します。

「足の冷え」が引き起こす深刻な"不健康の連鎖"

足のお悩みごとで多いのが、「冷え」です。

足が冷たいからといって温めても、すぐにまた元の状態に戻ってしまうので、なかなか解決策が見いだせず、諦めている方も少なくないのではないでしょうか。

ですが、足の冷えが常習化すると、

・血流の悪化による月経不順や月経痛

・ホルモンバランスの乱れ

・あかぎれ、しびれ、しもやけ

・ほてり、のぼせるような感覚（冷えのぼせ）

・膀胱炎、頻尿

といった症状を引き起こす可能性があるともいわれています。

次ページ「不健康の連鎖」を引き起こす
関連記事
特集一覧
マンション誘導――管理組合に「潜入」する者たちの正体
新着あり
「再生医療立国」夢と現実
新着あり
2026年大予測③業界・企業編
新着あり
2026年大予測②株・マネー編
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事