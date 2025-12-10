｢慢性疲労｣に｢免疫力の低下｣…深刻な"不健康の連鎖"につながる足の【冷え･むくみ】を改善する方法

本格的な冬が近づいてきたこの時期、多くの女性にとって悩みの種となる「足の冷え・むくみ」ですが、理学療法士の沖倉国悦氏によれば、「足の冷え・むくみ」にはさまざまな"不健康の連鎖"を引き起こすという深刻なリスクが潜んでいるそうです。そして、同氏が言うには、「冷え」「むくみ」を改善するには、こり、そしてそれを引き起こす「癒着」を取り除くことが大切だといいます。

「足の冷え」が引き起こす深刻な"不健康の連鎖"

足のお悩みごとで多いのが、「冷え」です。

足が冷たいからといって温めても、すぐにまた元の状態に戻ってしまうので、なかなか解決策が見いだせず、諦めている方も少なくないのではないでしょうか。

ですが、足の冷えが常習化すると、

・血流の悪化による月経不順や月経痛

・ホルモンバランスの乱れ

・あかぎれ、しびれ、しもやけ

・ほてり、のぼせるような感覚（冷えのぼせ）

・膀胱炎、頻尿

といった症状を引き起こす可能性があるともいわれています。