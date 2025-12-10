｢慢性疲労｣に｢免疫力の低下｣…深刻な"不健康の連鎖"につながる足の【冷え･むくみ】を改善する方法
本格的な冬が近づいてきたこの時期、多くの女性にとって悩みの種となる「足の冷え・むくみ」ですが、理学療法士の沖倉国悦氏によれば、「足の冷え・むくみ」にはさまざまな"不健康の連鎖"を引き起こすという深刻なリスクが潜んでいるそうです。そして、同氏が言うには、「冷え」「むくみ」を改善するには、こり、そしてそれを引き起こす「癒着」を取り除くことが大切だといいます。
そこで本稿では、沖倉氏の著書『筋肉のつながりを知れば「肩こり」と「腰痛」は自分で解消できる』から一部を抜粋・編集する形で、「足の冷え・むくみ」がもたらす健康リスクと、その解消法を解説します。
「足の冷え」が引き起こす深刻な"不健康の連鎖"
足のお悩みごとで多いのが、「冷え」です。
足が冷たいからといって温めても、すぐにまた元の状態に戻ってしまうので、なかなか解決策が見いだせず、諦めている方も少なくないのではないでしょうか。
ですが、足の冷えが常習化すると、
・血流の悪化による月経不順や月経痛
・ホルモンバランスの乱れ
・あかぎれ、しびれ、しもやけ
・ほてり、のぼせるような感覚（冷えのぼせ）
・膀胱炎、頻尿
といった症状を引き起こす可能性があるともいわれています。
