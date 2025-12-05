インフレだろうが不況だろうが揺るがない投資の神髄とは？"投資の神様"が｢いますぐ私がお金を用意する｣と断言したこと

インフレが続き、将来の経済状況が不透明ないま、私たちはどこに投資すべきか？

「投資の神様」ウォーレン・バフェットはバークシャー・ハサウェイの株主総会で、インフレに強い銘柄を尋ねた若き質問者に対し、意外なアドバイスを贈ったことがある。

彼は「いますぐ私がお金を用意する」と断言するほど、絶対的に価値のある「あるもの」への投資を強く推奨したのだ。

バフェットが説く投資の本質は、景気や社会の変化に左右されず、経済的な主導権を握るために必要なことだ。

この考え方は、特にキャリアの土台を築く20代にとって非常に重要である。

人生には、仕事とプライベートの「バランス」だけにとらわれず、死にものぐるいで自分を磨く「決定的に重要な時期」がある。

20代で「絶対投資すべきこと」

2022年、ウォーレン・バフェットが経営する投資会社バークシャー・ハサウェイの株主総会で、こんな出来事があった。1人の少女がこんな質問をした。

「ご存じのとおり、4カ月前からインフレが続いています。インフレの時代でも強い銘柄を1つ選ぶとしたら、どの銘柄か、そしてその銘柄がどんな強みを持っているのか教えてください」

すると、ウォーレン・バフェットは豪快に笑いながら、投資よりももっといい方法を教えてあげようと言って、こう話しはじめた。