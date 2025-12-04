世界史上で3代以上続いた裕福な一族は希少。しかし12代にわたって繁栄した名家がある。彼らがお金を増やし続けた意外すぎる方法

「長者三代なし」。お金持ちの家が3代以上続くのは難しいという意味のこの言葉は、世界の歴史を見ても明らか。ルネサンス期を華々しく彩ったイタリアのメディチ家ですら、200年ほどの繁栄でその富を失っていったのである。しかし、世界にはごくわずかながら長い繁栄を誇った名家が存在する。

300年もの長きにわたり富と名誉を守り続けた韓国の一族、慶州チェ氏。

彼らは12代にわたって「1万石（現代の価値に換算すれば数十億円相当）の収入」を維持し、代々エリート官僚を輩出してきた家系だ。

なぜ彼らは、乱世や政治的争い、経済危機といったあらゆる困難を乗り越え、富を途切れさせることがなかったのか？

その秘密は、彼らの「6つの家訓」にあった。

一見すると、お金とは無関係に見えるこの原則こそ、究極の「共存共栄のしくみ」。現代の投資家や資産家にも共通する「リスク回避」と「情報戦略」のエッセンスが詰まっているのだ。

慶州チェ氏一族「6つの原則」

