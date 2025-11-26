｢1ドル160円で止まるのか？｣サナエノミクスの正否を見極める"たった1つの視点" ｢電気代補助｣より｢子育て支援｣が効くワケ

円安はどこまで続くのか

円安という言葉を聞くと、思わず胸がざわつく。「また物価が上がるのか」と身構えてしまう。

コメの値上がり、電気代の上昇、ガソリンの高止まり……。この数年、物価高はすっかり日常の悩みになっている。

こうした中で、電気・ガス代の補助、子育て支援、公共投資など、高市政権が掲げる経済対策は総額20兆円を超え、景気の底支えへの期待も高まっている。

けれど、その一方で政府の借金は1300兆円超。

財政不安を映すように長期金利は上昇し、10年国債利回りもじわじわ上がっている。

為替は1ドル157円台。昨年、政府が為替介入に踏み切った水準へと再び近づきつつある。

「いったい何が起きているのか？」「これから円安はどうなるのか？」「サナエノミクスは本当に効くのか？」

そんな疑問が頭をよぎるのは当然だ。

ただ、この複雑に見える経済の動きを読み解くとき、実は必要なのは“たった1つの視点”である。