｢1ドル160円で止まるのか？｣サナエノミクスの正否を見極める"たった1つの視点" ｢電気代補助｣より｢子育て支援｣が効くワケ
「1ドル＝160円」が現実味を帯びる中、私たちの生活は物価高に脅かされ続けています。
「円安では輸出が増えるから、日本にプラス」と言われていたはずなのに、なぜこれほど家計が苦しいのでしょうか。
「円安では輸出が増えるから、日本にプラス」と言われていたはずなのに、なぜこれほど家計が苦しいのでしょうか。
私たちが見落としてきた、円安の“本当の正体”とは――。
円安はどこまで続くのか
円安という言葉を聞くと、思わず胸がざわつく。「また物価が上がるのか」と身構えてしまう。
コメの値上がり、電気代の上昇、ガソリンの高止まり……。この数年、物価高はすっかり日常の悩みになっている。
こうした中で、電気・ガス代の補助、子育て支援、公共投資など、高市政権が掲げる経済対策は総額20兆円を超え、景気の底支えへの期待も高まっている。
けれど、その一方で政府の借金は1300兆円超。
財政不安を映すように長期金利は上昇し、10年国債利回りもじわじわ上がっている。
為替は1ドル157円台。昨年、政府が為替介入に踏み切った水準へと再び近づきつつある。
「いったい何が起きているのか？」「これから円安はどうなるのか？」「サナエノミクスは本当に効くのか？」
そんな疑問が頭をよぎるのは当然だ。
ただ、この複雑に見える経済の動きを読み解くとき、実は必要なのは“たった1つの視点”である。
