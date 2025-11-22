｢ゴミ収集車に吸い込まれる勉強机｣を見て､泣き崩れた両親…それでも業者に片付けを依頼する《子を亡くした親》の胸中

國友 公司 : ルポライター
2025/11/22 7:00
遺品整理
亡き娘の部屋は、生前そこで暮らしていたままの状態だった（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）
遺品整理とは、一般的に、亡くなった親の荷物を残された子どもが片付けるケースがほとんどだ。しかし当然ながら、その逆もある。親が「子どもの遺品整理」に向き合う現場を取材した。
本連載では、さまざまな事情を抱え「ゴミ屋敷」となってしまった家に暮らす人たちの“孤独”と、片付けの先に見いだした“希望”に焦点をあてる。
YouTube「イーブイ片付けチャンネル」で多くの事例を配信するゴミ屋敷清掃・不用品回収の専門業者「イーブイ」（大阪府）。代表の二見文直氏に、「気持ちの整理がつかず、片付けができない」現場のリアルを聞いた。
動画：親が行う娘の遺品整理「気持ちの整理がつかなくて片付けできない」

娘の病室に残った遺品の片付け

イーブイに来た最初の依頼は、ある高齢の母親からのものだった。大腸がんと闘病していた娘が、入院先の緩和ケア病棟で亡くなったという。依頼内容は、パソコン1台と段ボール5～6個を、病室から隣の市にある自宅へ運んでほしい、というものだった。

遺品整理業者が扱うには少量だが、病室の荷物としては多い。それは、入院生活が長期にわたっていたことを物語っていた。

作業自体は10分足らずで終了したが、高齢の母親にとって、たとえ数個の段ボールであっても、それを病室から運び出すことは難しかったのだ。

遺品整理
病室から持ってきたモノたち。入院中に使用したお気に入りの雑貨などが入っていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）
【写真を見る】「どうしても捨てられない」「こんなモノも好きだった…」娘が残したモノに息づく《生前の痕跡》【ビフォーアフター（22枚）】
次ページ母親から2回目の依頼が入った
