【やや貧乏な初老夫婦が25m²の新居にお引っ越し】東京･中央区6畳1Kの狭さに唖然､断捨離にも失敗…窮地救ったゴミ捨て場での｢まさかの出来事｣

東京都中央区、銀座のそばに古い街並みが色濃く残る一角に建つ、築50年以上のマンション。ワンルーム・25m²、たった6畳の限られた空間で、ミドルシニアの夫婦が預かり犬とともに静かに暮らしています。

1人暮らしの大学生が暮らすような空間に、60代の夫・49歳の妻・12キロの中型犬……。「いやいや、いくら何でも狭すぎるだろう」というツッコミが入りそうですが、実際に暮らしてみると、そのツッコミはまったくもって正しかったのです。

つまりは、想像以上に狭かった。

今回のコラムでは、狭すぎる部屋をいかに楽しく暮らせる状態に仕立て直したかについて、つれづれなるままに綴りたいと思います。

本音は35m²くらいの家に住みたかった

私たち夫婦は、もともと30m²の部屋で2人暮らしをしていました。「荷物が少ないので、快適ではあるけれど、もうちょい広いといいな」「35m²ぐらいが我が家にとっては最適だな」というのが正直なところ。

とある事情で引っ越しをすることになりましたが、3年前から夫ががんになり、頻繁に入退院を繰り返しているため、かかりつけの病院に近いというのが、物件選びの絶対条件でした。夫の通う病院は、医療の内容も設備もすばらしいのですが、港区の超一等地にあるため、近隣の家賃は当然、非常に高額になります。