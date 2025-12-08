花王｢アタックZERO｣CM出演の"彼"は何者か？ サッカー日本代表･W杯連続出場を支え続けた《裏方のプロ》キャリア26年の軌跡

「大量の汗をかくと、においやすいんです。（そのにおいを落とせるのが）アタックZEROですよね。少しでもにおうと、プレーに影響しちゃうんで」

俳優の松坂桃李さん、間宮祥太朗さんが出演し、今年6月から放映された花王「アタックZERO」のCM。彼らとともに登場し、さわやかな笑顔でこのフレーズを口にしたのが、サッカー日本代表のキットマネージャーを務める山根威信さんだ。

多くの人がCMで顔は知っているけれど、どんな人なのかはほとんど知られていない――。そんな山根さんの普段の仕事やこれまでの人生、そして日本代表に込める熱い思いを前後編にわたって紹介する。

山根さんはなぜCMに出ることになったのか

森保一監督率いるサッカー男子日本代表チームのユニフォームや練習着、ボールや練習器具などの準備や管理を行うキットマネージャーは現在、山根さんと麻生英雄さんの2人。彼らは神奈川県立足柄高校を卒業した同級生でもある。

山根さんがこの世界に入ったのは1998年。当時、横浜フリューゲルス（現横浜F・マリノス）で仕事をしていた麻生さんが日本サッカー協会（JFA）に行くことになり、後釜のホペイロ（ポルトガル語で用具係）として同クラブに入ったのだ。

そのフリューゲルスが99年1月1日の天皇杯優勝を最後に消滅。山根さんはアディダス ジャパンに入社することになった。