いっこうに終わる気配なし…｢話が長い人｣の話を気分よく切り上げさせる【テッパンの決めゼリフ】

ひきた よしあき : SmileWords代表取締役 コミュニケーションコンサルタント
2025/12/12 7:00
延々と終わらない長話を上手に切り上げる方法をご紹介します（写真：horiphoto／PIXTA）
1時間で終わるつもりが、1時間半、2時間……、いつまでたっても話が終わらない人っていますよね。友人や同僚ならこちらから話を切り上げることもできますが、得意先や上司が相手だとなかなかそうもいきません。
そこで本稿では、SmileWords代表取締役・ひきたよしあき氏の著書『「何を話していいかわからない」がなくなる 雑談のコツ』から一部を抜粋・編集する形で、相手の機嫌を損なうことなく、自然な形で長話を切り上げるための「決めゼリフ」をご紹介します。

「話の長い人」との雑談を終わらせる秘けつ

話の長い人っていますよね。仕事の打ち合わせでも、1時間で終わるつもりが、1時間半、2時間……、いつまでたっても話が終わりそうにない。そういうとき、話を切るのがなかなか難しいと思います。

そろそろ疲れてきたな。

忙しいから、あんまり時間を取られたくないな。

次の予定があるんだけど、話を切れない……。

そんな心の声をあげた経験、誰にでもあるんじゃないでしょうか。

次ページ終わりのないのが「雑談」
