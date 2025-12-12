いっこうに終わる気配なし…｢話が長い人｣の話を気分よく切り上げさせる【テッパンの決めゼリフ】
1時間で終わるつもりが、1時間半、2時間……、いつまでたっても話が終わらない人っていますよね。友人や同僚ならこちらから話を切り上げることもできますが、得意先や上司が相手だとなかなかそうもいきません。
そこで本稿では、SmileWords代表取締役・ひきたよしあき氏の著書『「何を話していいかわからない」がなくなる 雑談のコツ』から一部を抜粋・編集する形で、相手の機嫌を損なうことなく、自然な形で長話を切り上げるための「決めゼリフ」をご紹介します。
「話の長い人」との雑談を終わらせる秘けつ
話の長い人っていますよね。仕事の打ち合わせでも、1時間で終わるつもりが、1時間半、2時間……、いつまでたっても話が終わりそうにない。そういうとき、話を切るのがなかなか難しいと思います。
そろそろ疲れてきたな。
忙しいから、あんまり時間を取られたくないな。
次の予定があるんだけど、話を切れない……。
そんな心の声をあげた経験、誰にでもあるんじゃないでしょうか。
