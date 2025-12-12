いっこうに終わる気配なし…｢話が長い人｣の話を気分よく切り上げさせる【テッパンの決めゼリフ】

1時間で終わるつもりが、1時間半、2時間……、いつまでたっても話が終わらない人っていますよね。友人や同僚ならこちらから話を切り上げることもできますが、得意先や上司が相手だとなかなかそうもいきません。

「話の長い人」との雑談を終わらせる秘けつ

そろそろ疲れてきたな。

忙しいから、あんまり時間を取られたくないな。

次の予定があるんだけど、話を切れない……。

そんな心の声をあげた経験、誰にでもあるんじゃないでしょうか。