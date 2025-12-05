ついつい｢相手の気持ち＞自分の気持ち｣に…他人の評価を気にしすぎる人が知るべき【2:6:2の法則】

まるで自分のことを全否定されたような気持ちになりました――。初めての著書につけられた低評価のレビューを目にしたSmileWords代表取締役のひきたよしあき氏は大きなショックを受けたものの、担当編集者が教えてくれた「ある法則」によって救われたと言います。

「雑談罪悪感」はこうやって捨てる

「せっかく話しかけてもらっても、気の利いた返事ができなくて、会話が続きません。ダメな自分にストレスを感じます」

雑談が苦手な人の、よくある心情です。この心情のことを、私は「雑談罪悪感」と呼んでいます。自分が上手く話せないことに「罪悪感」を持っているのです。

なぜ、罪の意識が芽生えるのでしょうか。理由はいろいろあると思いますが、特に「相手の気持ちを汲み取りすぎてしまう」という背景があるのかもしれません。