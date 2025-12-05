ついつい｢相手の気持ち＞自分の気持ち｣に…他人の評価を気にしすぎる人が知るべき【2:6:2の法則】

ひきた よしあき : SmileWords代表取締役 コミュニケーションコンサルタント
2025/12/05 11:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
周囲の評価にとらわれなくなる「ある法則」について紹介します（写真：mapo／PIXTA）
まるで自分のことを全否定されたような気持ちになりました――。初めての著書につけられた低評価のレビューを目にしたSmileWords代表取締役のひきたよしあき氏は大きなショックを受けたものの、担当編集者が教えてくれた「ある法則」によって救われたと言います。
それまで読者からの評価を過大に意識していたひきた氏の考え方を大きく変えた「ある法則」とはいったいどんなものなのでしょうか。同氏の著書『「何を話していいかわからない」がなくなる 雑談のコツ』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

「雑談罪悪感」はこうやって捨てる

「せっかく話しかけてもらっても、気の利いた返事ができなくて、会話が続きません。ダメな自分にストレスを感じます」

雑談が苦手な人の、よくある心情です。この心情のことを、私は「雑談罪悪感」と呼んでいます。自分が上手く話せないことに「罪悪感」を持っているのです。

なぜ、罪の意識が芽生えるのでしょうか。理由はいろいろあると思いますが、特に「相手の気持ちを汲み取りすぎてしまう」という背景があるのかもしれません。

次ページ「相手の気持ち＜自分の気持ち」ではダメ
関連記事
特集一覧
水素ビジネス　離陸への苦闘
新着あり
どうなる？日本のコメ
新着あり
SaaSの死は本当か
2026年大予測①政治・経済編
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事