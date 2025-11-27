大谷翔平選手は1日何時間寝ているか？　休養優先でオフをマネジメントする｢オフファースト｣の考え方

片野 秀樹 : 博士（医学）、日本リカバリー協会代表理事
2025/11/27 7:45
熟睡する男性
「睡眠をどのくらいとったときに、自分の調子がいいか」把握していますか？（写真：pearlinheart／PIXTA）
仕事を頑張って、自宅でゆっくり休息。その常識、ひっくり返してみませんか？ 「休養学」を提唱する医学博士で、日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹氏は、オフが先・オンが後の「オフファースト」で考えることをすすめています。仕事のために休養時間を圧縮しない「オフファースト」の理念を、『休養マネジメント』より一部抜粋・再構成のうえ解説します。

休養＝準備タイムととらえる「オフファースト」

1日の行動を考えるとき、ふつうは朝起きたときをスタートラインと考えます。朝起きて、出勤して、仕事が終わって寝るまでの時間が「残り時間」。オンが先、オフが後という発想です。

これに対して私は、仕事が終わってから、出勤するまで＝オフの時間が先にあると考えます。

つまり、1日の仕事が終わった時点を起点として考えることになります。

しっかり休養をとってから仕事をする。

オフのあとにオンがあるのでオフファーストです。

これまでの「疲れたら休む」の順番ではなく、休養を「準備」としてとらえましょう。

