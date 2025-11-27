大谷翔平選手は1日何時間寝ているか？ 休養優先でオフをマネジメントする｢オフファースト｣の考え方

休養＝準備タイムととらえる「オフファースト」

1日の行動を考えるとき、ふつうは朝起きたときをスタートラインと考えます。朝起きて、出勤して、仕事が終わって寝るまでの時間が「残り時間」。オンが先、オフが後という発想です。

これに対して私は、仕事が終わってから、出勤するまで＝オフの時間が先にあると考えます。

つまり、1日の仕事が終わった時点を起点として考えることになります。

しっかり休養をとってから仕事をする。

オフのあとにオンがあるのでオフファーストです。

これまでの「疲れたら休む」の順番ではなく、休養を「準備」としてとらえましょう。