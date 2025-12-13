【国宝】｢そうや､何があっても芸で勝負や｣ 三代目｢花井半二郞｣を襲名した喜久雄の決意 漫画｢国宝｣（第4集 第25話）

極道の家に生まれた立花喜久雄は、幼き頃からその美貌で周りを魅了してきた。

ゆくゆくは極道の親分になるはずだったのだが……昭和30年代、激動の日本・長崎は喜久雄を甘やかしてはくれなかった。

親が目の前で殺され、長崎という狭い街で暮らせなくなった喜久雄を拾ったのは稀代の女形・歌舞伎役者、花井半二郎だった。

花井にはひとり息子・俊介がおり、奇しくも喜久雄と同い年。二人が歩む道は光り輝く花道か。奈落へ繋がるイバラの道か。

これでもかと思う程に絡み合う二人の青年の人生は蒼く輝いていく！

漫画『国宝』（小学館）よりお届けします。

吉田 修一 小説家 著者フォロー 著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。 よしだ しゅういち / Syuichi Yoshida 1968年長崎生まれ。97年に『最後の息子』で第八十四回文學界新人賞を受賞し、デビュー。2002年には『パレード』で第十五回山本周五郎賞、『パーク・ライフ』で第百二十七回芥川賞を受賞。純文学と大衆文学の文学賞を合わせて受賞し話題となる。 07年『悪人』で第六十一回毎日出版文化賞と第三十四回大佛次郎賞を受賞。10年『横道世之介』で第二十三回柴田錬三郎賞を受賞。主な著書に『さよなら渓谷』『路』『怒り』『アンジュと頭獅王』など他多数。 この著者の記事一覧はこちら