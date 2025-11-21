『国宝』がアメリカで賞レース開始　アカデミー賞に立ちはだかる競合｢社会派作品｣に勝算は？

猿渡 由紀 : L.A.在住映画ジャーナリスト
2025/11/21 7:30
李相日 吉沢亮 国宝
李相日監督（左）、主演の吉沢亮（右）はロサンゼルスの上映会に参加した（筆者撮影）

『国宝』が、ついにアメリカで公開になった。

とは言っても、ロサンゼルスとニューヨークで、それぞれ1館、1週間だけの限定公開だ。目的は一般観客にチケットを買ってもらうことではなく、アカデミー賞国際長編映画部門の資格を得ること。本格公開となる来年2月までにアワード戦線で名前が挙がっていればおそらく人々の興味につながり、そこでようやく「興行成績はいくら」という話になる。

こうした事情から、この限定上映のための前売りが発売になった時点でユニバーサル・シネマAMC（ロサンゼルスのシネコン）が用意していたのは、最も小さいシアターだった。早くにかなり席が埋まったせいか、まもなく大きめのシアターがひとつ追加されたものの、限定公開も終わりに近づき、平日でもある現地時間19日には、また小さいシアターひとつに戻っている。

映画への現地の反応は？

さらに18日夜には、李相日監督、吉沢亮が日本から参加する上映会が、ロサンゼルス中心地にあるアカデミー博物館内のシアターで行われた。招待客にはなんらかの賞の投票者もいたが、このイベントには日本領事館やJETROなどが絡んでおり、会場の顔ぶれはさまざまだ。

映画への反応は良く、エンドクレジットが流れ始めると、拍手とともに「ブラボー！」の声も上がった。上映開始前、李監督は観客に向け、「3時間ありますけれど、みなさんトイレは行かれましたか？」と聞いたが、途中、トイレのために席を立った人は誰もいない。

日本のマスコミあるいは業界向け試写の感覚だと「当然だろう」と思うかもしれないが、アメリカでは必ずしもそうではない。渡辺謙演じる花井半次郎が舞台で血を吐くシーンではどよめきが聞こえたし、多くの観客は映画に没頭していたようだ。

