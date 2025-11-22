世界を魅了する《日本のお菓子》の凄さ…44カ国旅した筆者が独断で選ぶ｢外国人の心をつかむベスト3｣→1位は納得の"あのお菓子"

外国人観光客に“日本のお菓子”が人気だ。博報堂が2025年に行った「5カ国インバウンド顧客購買意識調査」（調査地域は中国・韓国・アメリカ・タイ・インド。回答数は各国258名）によると、日本旅行中に購入したもの1位はお菓子（2位は化粧品・美容用品。3位は食品）。帰国後も購入したい商品1位もお菓子だった。

世界で通用する“日本のお菓子”のポテンシャル

筆者はTOEIC300点の壊滅的な英語力で44カ国へ訪れたが、外国人と良好なコミュニケーションをするため、日本のお菓子の力を借りることがある。例えば異国でタクシーに乗っているとき、ドライバーに龍角散のど飴（ブルーベリー味）を1つ渡すだけで、厳しい表情だったドライバーに笑顔が生まれ、片言の会話に花が咲く。

相手から「いい人認定」されると、想定外の展開になることもある。私はモンゴルで隣のゲル（移動式の住居）に宿泊していた韓国人男性に、カントリーマアムと小川珈琲、カップタイプの味噌汁をプレゼント。大喜びした彼は“やられたらやり返す”の精神で、韓国のチョコレートやコーヒーなどを私に渡してくれた。意気投合した私たちは一緒にご飯を食べたり、星空を見るなど、大変楽しい時間を過ごした。