｢翌日に疲れが残る人｣が実践したい"対処法3つ"。｢働きすぎ｣と｢ちょうどいい働き方｣の境界線を精神科医が提言

「いつも疲れている」「体調を崩しやすい」「ムリがきかない」。近年、こうした体調不安を訴えるビジネスパーソンが増えています。

体力不足や体調不安は、パフォーマンスに大きく影響します。体力がないと注意力が散漫になって、仕事の凡ミスが増えます。体調に不安があると、粘り強くタスクに取り組めないだけでなく、疲労が蓄積しやすくなります。

体力のない人は、どのように仕事と向き合っていけばいいのか？

体調不良を最小限に抑えるためには、日常の働き方を冷静に見つめ直して、自分のできる範囲で修正や改善を図ることが肝心です。効率のいい働き方を心がけて、オーバーワークを回避することが、体力に自信のないビジネスパーソンにとっての最優先の課題となります。

翌日に疲れが残るまで働かない

体力に関するビジネスパーソンの悩みで、最も多く見られるのが、「一晩寝ても、疲れが取れない」というものです。

こうした悩みは、年齢が上になるに連れて多くなる傾向がありますが、これを単純に「年齢による体力の衰え」だけで片付けてしまうのは、少しムリがあります。