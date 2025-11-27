｢体力がない人｣の仕事術：精神科医が勧める"手抜き3原則"――大事なのは無理せず｢今よりラクな方法を探す｣という視点

「いつも疲れている」「体調を崩しやすい」「ムリがきかない」。近年、こうした体調不安を訴えるビジネスパーソンが増えています。

体力不足や体調不安は、パフォーマンスに大きく影響します。体力がないと注意力が散漫になって、仕事の凡ミスが増えます。体調に不安があると、粘り強くタスクに取り組めないだけでなく、疲労が蓄積しやすくなります。

体力のない人は、どのように仕事と向き合っていけばいいのか？

最も大事なビジネススキルは？

最近、ビジネスパーソンの間で、「最も大事なビジネススキルは体力だ」と考える人が増えています。

仕事を効率よく進めるためには、さまざまなスキルを身につける必要がありますが、どんなに苦労してスキルを手に入れても、体力という土台が不安定な状態では、期待したほどの効果は見込めない……ということのようです。