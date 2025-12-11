｢5分前集合､それって勤務時間ですよね？｣ 若手に言われた上司の苦悩 ｢最近の若者は｣とため息をつきたくなるが…

なぜ、こんなことまで説明しなければならないのか……。

「客先に5分前集合って、勤務時間ですよね？」と真顔で聞かれた瞬間、ある貿易会社の課長は、言葉を失った。いつものように「5分前には現地に着いておこう」と声をかけただけだったのに、まさかこんな質問をされるとは。

「たしかに、勤務時間だ。だから、時間外労働になるね」

昭和の時代なら「5分前行動は常識だろう」で済んだ。しかし令和の時代、若手はルールの透明性を求めている。「常識でしょ」と言われても、彼らにとっては「見えないルール」にすぎないのだ。

そこで今回は「5分前集合」問題を通じて、なぜ上司は苦悩するのか、若手は何を求めているのかについて解説する。部下を持つすべてのマネジャー、経営者はぜひ最後まで読んでもらいたい。

「5分前集合」は努力義務なのか、業務時間なのか？

この課長が言葉を失った背景には、ある出来事があった。

隣の部署の課長が展示会イベントの当日、同じように「5分前集合」を指示した。ギリギリに到着した部下を叱責したところ、「パワハラを受けた」と別の人へ相談したのである。課長は「決めた集合時間に遅れるなんて非常識だ」と思って叱っただけだったが、部下は冷静だった。

「そもそも5分前って、勤務時間外ですよね？ そんな義務、就業規則に書かれていますか？」

こう言い返され、その場が凍りついたという。

この話を聞いて以来、この課長は「5分前」という言葉を恐れるようになった。使わないでいようと心に誓っていたが、ついついクセで、

「5分前集合な！」

と声をかけてしまった。