〈ネット大手の新局面〉サイバーエージェント藤田氏がついに社長退任へ。16人の候補から選抜された"後継者"の素顔とは？新体制が担う複数の難題

日本を代表するネット広告代理店を築いた創業者が、27年間にわたる社長としてのキャリアに幕を下ろす。

サイバーエージェントは11月14日、藤田晋氏（52）が12月12日付で社長を退任し、代表取締役会長に就く人事を発表した。2代目社長には、専務執行役員の山内隆裕氏（42）が昇格する。

後任の山内氏は06年に新卒入社後、7年目には取締役に就任するなど着々と昇格。近年は動画配信サービス「ABEMA」の経営に携わるほか、アニメ&IP事業本部の本部長を兼任し、エンタメビジネスの育成を担ってきた。

早くから｢最有力候補｣と目されてきた

藤田氏は自社メディアにおいて、山内氏のことを「これまでの実績はもちろん、サイバーエージェントの文化を深く理解したうえでのリーダーシップや環境変化への適応力、結果を出すやり抜く力が強み」と評価する。

サイバーエージェントでは22年から、30～40代の有望な社員16人を選抜し、後継者育成の研修プログラムを履修させてきた。山内氏はその中でも、最有力候補と目されてきた人物だ。

代表的な成果とされるのが、ガラケー向けが中心だったモバイル広告事業の重心を、当時は未成熟だったスマホ市場にシフトし、急速に売上高を拡大させた実績だ。近年はエンタメビジネスにおいて、多種多様な業界人との人脈作りに腐心してきた。寡黙な印象を持たれながら、熱心な渉外活動ぶりでも知られている。