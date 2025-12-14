"前向きに老いる"ための工夫が満載…83歳の保健学博士が日々実践する【ボケない暮らし】の秘密

火にかけた鍋のことを忘れてしまったり、洗濯機が止まったのに何時間も気づかなかったり……。今年83歳になる保健学博士の石田良恵氏は、いまでも原稿執筆や講師の仕事を精力的にこなす一方で、「ああ、年をとったなあ」と感じるような、こんな失敗も日常茶飯事だと言います。

年をとれば、誰しもちょっとは忘れっぽくなる

「あれ、メガネはどこに置いたかしら？」。さっきまで使っていたはずなのに、気づけば見当たらない。買い物に行こうとして玄関まで来たのに、財布を持っていないことに気づいて引き返す。何かの用事で別の部屋に来たはずなのに、「あれ？」と目的を忘れてしまう。

あなたも、思い当たることがあるのではないでしょうか。どれも些細なことですが、そんなときに、"老い"を感じることがありますよね……。