体力に自信があっても油断は禁物…専門家が警鐘! 高齢者の｢冬の散歩｣に潜む"盛りだくさん"のリスク

冷たい風に頬をなでられながらの散歩は、気持ちがスッと整っていくような感覚が魅力ですが、今年83歳になる保健学博士の石田良恵氏は、高齢者の冬場の散歩には意外なリスクがたくさん潜んでいると指摘します。

「冬の散歩」は思っている以上に危険がいっぱい

冬の寒さは、体に思った以上に負担をかけるものです。私のような年齢になると、とりわけ注意が必要です。体力に自信があっても、決して油断はできません。

なかでも気をつけたいのが、「時間帯」。冬だけは朝は避けています。特に気温が氷点下近くになる日は、筋肉がこわばりやすく、転倒や関節の痛みにつながることがありえるからです。

「散歩は朝じゃないと落ち着かない」という方もいらっしゃるでしょう。私も、朝に歩くのが習慣なので、そのお気持ちはよくわかります。

でも、そこは少しだけ我慢。気温が上がり始める、午前10時〜11時ごろまで待ちましょう。または夕方にします。