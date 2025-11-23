｢私のどこにそんな余裕がある？｣ 片付けられなかった主婦が"脱･汚部屋"で手にしたもの　→漫画『キッチンに住みたい2』（2回目）

✎ 1 ✎ 2
サトウユカ : イラストレーター
2025/11/23 8:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
『キッチンに住みたい2』
『キッチンに住みたい2』 ©サトウユカ／オーバーラップ はちみつコミックエッセイ

毎日の小さな変化が人生を豊かにするーー。

“今”を感じて生きる清子の心と身体中心キッチン。

『キッチンに住みたい 2』
『キッチンに住みたい 2』（オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

料理は実験！ 学生らいの小さな基地キッチン。

すべてのものに歴史あり！ タマ子のカオスな魔女キッチン。

自分とお酒を愛する千恵の美美美★脱力キッチン。

忙しさに「好き」を忘れてしまった琴里のお片づけキッチン。

にぎやかな人が集まる柊呂の出会いと別れの巡るキッチン。

6人の暮らしが、ささやかに彩られていく物語です。

第12回レシピ本大賞料理部門コミック賞受賞の大人気コミックエッセイ『キッチンに住みたい』第2弾！

キッチンに住みたい2』（オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）より抜粋してお届けします。

この記事の漫画を読む(23ページ)

著者フォローすると、サトウユカさんの最新記事をメールでお知らせします。

サトウユカ イラストレーター

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

Yuka Sato

イラストレーター・チアリーダー・カードリーダー。著書に『キャンディ☆フェアリー』『ガールズぬりえブック』（ともにポプラ社）、挿絵の作品に『リトル・ジーニー』（ポプラ社）、『12歳のスタイルブック』（文響社）、『平和の女神さまへ』『今すぐ遊べるタロットカード占い』『ぼくのなまえはユウユウ』（すべて講談社）、『コアラのなみだ』（合同出版）など。チアダンス講師や対面でのカードリーディングの講師などもしている。得意料理は餃子。

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
再燃！アート思考
新着あり
どこへ？高市政権
グローバル日立の野望
震撼！M&Aの闇
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事