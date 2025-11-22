｢いつも美しい私に疲れた…｣ 《完璧すぎる美女》が"すっぴんで外出"して気づいた驚く事実 →漫画『キッチンに住みたい2』（1回目）

毎日の小さな変化が人生を豊かにするーー。

“今”を感じて生きる清子の心と身体中心キッチン。

料理は実験！ 学生らいの小さな基地キッチン。

すべてのものに歴史あり！ タマ子のカオスな魔女キッチン。

自分とお酒を愛する千恵の美美美★脱力キッチン。

忙しさに「好き」を忘れてしまった琴里のお片づけキッチン。

にぎやかな人が集まる柊呂の出会いと別れの巡るキッチン。

6人の暮らしが、ささやかに彩られていく物語です。

第12回レシピ本大賞料理部門コミック賞受賞の大人気コミックエッセイ『キッチンに住みたい』第2弾！

『キッチンに住みたい2』（オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）より抜粋してお届けします。

