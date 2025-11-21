中高年｢だるい｣｢疲れやすい｣…実は《あの栄養素不足》が原因!?→オーガニック野菜たっぷりのヘルシー朝食でも不調に陥る訳

中村 ひろき : 鍼灸師、臨床分子栄養医学研究会認定カウンセラー
2025/11/21 7:15
腸から体を変える本
体が1日に必要としているエネルギー量が食事で摂れていないと、腸の修復はもちろん、だるい、疲れやすいなどの不調も改善されにくくなります（写真：takeuchi masato ／PIXTA）
健康に気を使う人は発酵食品を取り入れるなど腸内環境にも気を配っているのではないでしょうか？ 実はそうした人ほど陥りやすい、健康上の落とし穴があります。
本記事は、鍼灸師、臨床分子栄養医学研究会認定カウンセラーであり、YouTubeチャンネル「体質改善を終わらせる方法」を運営する中村ひろき氏の著書『腸から体を変える本』から一部抜粋・再構成してお届けします。

謎の不調…原因はまさかの“糖質制限”だった？

腸活という言葉が広く認知されたのは2017年頃。今ではブームにとどまらず、すっかり定着してきた感があります。納豆やヨーグルトなどの発酵食品を積極的に摂ったり、塩麹を取り入れたりと、みなさんも腸活を行ったことが一度はあるのではないでしょうか？

けれど、その一方で発酵食品を食べているけれど、余計にお腹の調子が悪い気がする、ストイックに食材を選び、腸活を意識した食事をしているけれど不調から抜け出せない……という腸活迷子さんも多いのです。

僕のカウンセリングに訪れたクライアントさんの一例をご紹介します。

ある日、初めてカウンセリングに来られた方がいました。食事への意識は非常に高く、栄養学に関する知識も豊富でした。けれど、2年前から続く「お腹の張り」が一向に改善しないとのご相談でした。

1週間の食事記録を見せてもらうと、そこには一見完璧な朝食が並んでいました。オーガニック野菜やオートミールたっぷりのサラダボウル。体に良さそうな物ばかりで、まるで健康雑誌の特集のようでした。

糖質は生命維持に欠かせない
