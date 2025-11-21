｢あえて丸付けしない｣《実質､東大の医学部》理3合格者が実践していた驚くほど効果的な勉強法

すでに40年近い歴史を誇り、“日本一の難関”を突破した受験生たちの知恵が凝縮された貴重な資料として、多くの受験生や教育関係者に読まれてきました。今回はその中から見えてきた、「東大理3生の驚きの勉強法」について解説します。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

東大理3合格者の勉強法

東大理3に合格している人にインタビューしていると、一風変わった勉強法を実践している人がいて驚かされることがあります。座らずに立って勉強する人、絶対に「ながら勉強」をしない人、エクセルで勉強の進捗管理をする人……いろんな勉強法を実践する人がいて、毎回驚かされます。

今回はその中でも僕が「これはいろんな学生におすすめしたい」と思った勉強法である、「あえて丸付けをしない勉強法」について紹介したいと思います。