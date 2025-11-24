｢少年漫画のように熱く生きたい｣､"30代持ち家男子"のひとり暮らし。《コスパ･タイパを離れ､やりたいことを全部やる》

✎ 1〜 ✎ 24 ✎ 25 ✎ 26 ✎ 27
蜂谷 智子 : ライター・編集者　編集プロダクションAsuamu主宰
2025/11/24 6:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
竹田さんの一人暮らしの部屋
30代前半、独身でマンションを購入。自分好みの空間をつくった（撮影：今井 康一）

ひとりで暮らす人の家から、その人の生き方をのぞく連載「だから、ひとり暮らし」。

だから、ひとり暮らし
＊本連載が書籍になりました（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

国の調査によれば、30代前半の男性の未婚率は約51.8％。この世代の男性にとって、「結婚して家庭を持つ」という選択はもはや“当然の道”ではなくなった。

一方で仕事も、恋愛も、趣味も、どこか中途半端に感じながら、“このままでいいのか”と自問し続ける――そんな迷いを抱える人も多い。

今回の主人公、33歳の竹田さんもそんな1人。だが彼は、ひとつの選択をした。川崎市の築30年・56平方メートルの中古マンションを購入し、自分好みにリノベーションしたのだ。

物件価格と工事費を含めて4500万円ほど。「結婚してから家を買う」ではなく、「自分のタイミングで、お気に入りの空間を持つ」ことを選んだ。「何でもコスパやタイパで測るのは、ちょっと窮屈だと思うんです」と竹田さんは言う。

この記事の画像を見る(16枚)
竹田さん
竹田さん・33歳。北海道出身。関西の国立大学を卒業後、東京で総合デベロッパーに就職し、現在に至る。都市開発などの仕事に携わりながら、20代後半から約5年間シェアハウスで生活。中古マンションを購入し、INITIAでリノベーションした（撮影：今井康一）

部屋いっぱいに好きなものを

竹田さんのマンションに入ると、まず目に入るのは玄関脇の土間スペースに並ぶキャンプギアだ。テントやリュックサックなどが、壁や棚に整然と並ぶ。部屋の隅には大きな電動の麻雀卓。中央にはそれらを見渡せるように、キャンプ用のデッキチェアが置かれていた。

「僕は多趣味で、収集癖も強いので、物がどんどん増えるんです。だから専用の収納部屋をつくりたいと思って。かさばるものは、押し込むだけじゃなくて、ショーケースのようなこの部屋に置いて、来た人にぱっと見てもらえるような空間にしました」（竹田さん 以下の発言すべて）

【この記事の写真】今の自分の好きなこと・やりたいことを詰め込んだ竹田さんの部屋の様子（16枚）
次ページ少年ジャンプの“友情・努力・勝利”が好き
関連記事
特集一覧
サステナ担当者が知っておきたい投資家視点の企業価値向上
新着あり
2026年大予測③業界・企業編
新着あり
再燃！アート思考
どこへ？高市政権
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事