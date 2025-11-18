【元金融マン議員｢国債発行が年10兆円増えても大丈夫｣】議員定数削減の是非／高市総理｢食料品の消費税ゼロ｣発言／500兆円政府系ファンド創設？／外国人との向き合い方【青山和弘の政治の見方（岡本三成）】
政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。
今回のゲストは、元ゴールドマン・サックスで金融に詳しい公明党の岡本三成政調会長（後編）です。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
00:58 議員定数削減は承服できない？
06:01 高市政権の｢責任ある積極財政｣
09:22 日本の財政余力はどれぐらい？
15:32 高市総理｢食料品の消費税ゼロ｣発言
18:05 政府系ファンドに対する批判について
26:49 “外国人問題”に対する考え方
【出演者】
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員
岡本 三成（おかもと・みつなり）
公明党・政調会長、衆議院議員
撮影・編集：昼間 將太、田中 険人、桑島圭佑
サムネイル写真：Yuichi Mori Photography／PIXTA
※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年11月14日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
