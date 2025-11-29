フェレットを迎えて華やいだ｢第二の人生｣　子育てを終えた夫婦の会話を変えた幸せな時間

宮﨑 まきこ : フリーライター
2025/11/29 9:01
フェレット
夫婦のLINEのやりとりも、マロンくんの様子や写真でいっぱいになった（写真提供：ミキさん）
この記事の画像を見る(37枚)

息子夫婦のオーストラリア赴任に伴い、フェレットのマロンくんを飼育することになった妻のミキさん（仮名）。これまで動物を飼ったことがなかった夫のマサルさん（仮名）は、当初おっかなびっくりだったが、マロンくんのかわいさに負け、積極的にお世話をするようになった。

「息子のオムツさえ替えたことがなかったのに……」と呆れ顔の妻のミキさんだが、その声は常に弾んでいた。夫と共同でする初めての「子育て」は、夫婦に新しい風を吹き込んだ。

※本編は後編です。前編はこちら→｢フェレット人気のなぜ？｣犬猫より"手がかからない"､夫婦を魅了した驚きの特性

マロンくん一色になった夫婦の会話

毎日仕事に出かけるマサルさんに「パパ、行かないで」というように、足元にまとわりつき、ゴロリとお腹を出すマロンくん。ミキさんの後ろを常に追いかけてくるマロンくん。大好きなおもちゃをテレビの下に隠すマロンくん……。

ミキさんは在宅での仕事が多いため、共働きであまりケージから出す時間がなかった息子夫婦が飼育していたときよりも、自由にしてあげられる時間も増えた。

約1年半、夫婦の会話はマロンくん一色になり、スマートフォンのメモリーは、マロンくんの写真で埋め尽くされていった。

本連載では、小動物を飼育されている方を対象に、取材にご協力いただける方を募集しています。ご協力いただける方はこちらのフォームからご応募ください。
