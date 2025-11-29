｢＃金持ち界隈｣に憧れるZ世代女子≪財閥令嬢風コーデ､IQ高見えメイク…≫センスと演出で身にまとうコスパ最強の最新スタイルとは？

今、多くの日本人は物価高で苦しんでいます。お金のない若者たちは、より大変です。最近、大学生たちからも「コンビニのおにぎりが100円を超えて気軽に買えなくなった」という声をよく聞くようになりました。

手に入れるのが難しくなっているけだけに、ますます欲しくなる。こうした高級品を、Z世代がどうコーディネートに取り入れようとしているのか、現役女子大生が解説します。

韓国ドラマのお金持ちの娘に憧れ

近年、韓国ドラマ『涙の女王』や『ペントハウス』といった「財閥もの」と呼ばれる作品のヒットや、実家太い系インフルエンサーのKYOKA（@_ky0.o）や、はんなみいな（@hannahmina_twins）の登場などを背景に、「お金持ちの娘」や「気品あるお嬢様風」の女性像に憧れるZ世代の女性が増えている。

TikTok上では、自分がお金持ちであり、自身のライフスタイルやファッションに高級感があるということを強調するために、「＃金持ち界隈」を使用したり、「社長令嬢の1日」などのvlog投稿を通じて発信するインフルエンサーも多い。

とは言え、このような女性像に憧れを持ったとしても、ごく普通のZ世代女子が、本当に裕福な生活を手にいれることは現実的ではない。そこで、せめて外見だけでもお金持ちっぽく演出しようと、服装や小物などで工夫するZ世代女子が増えている。

彼女らは本来、高級感を出すためにハイブランド品を利用したいと考えている。しかし、実際には手が届きにくいので、ハイブランドのようなデザインや雰囲気を取り入れている、いわゆる「ウルトラファストファッション」を利用するのだ。