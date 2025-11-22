【冬用ダウン】ノースフェイスVSワークマン｢価格差8倍は商品思想の違い｣両方試した正直な感想

天気予報が「今季最強の寒波」と騒ぎ始めた朝、仕事仲間で話題になった。

「今年、どこのダウンがいい？」

名前が真っ先に挙がったのはノースフェイス。そして、意外にも「ワークマンの新作、けっこういいらしい」という声が上がった。

同じダウンでも、片やアウトドアブランドの象徴。片や作業服の代名詞。どちらも“冬の定番”を掲げているのに、立ち位置がまるで違う。その違いを、肌で確かめてみたくなった。

調べてみると、ノースフェイスが7万9200円でワークマンは9800円と価格差は8倍だ。しかし防寒機能も値段通りの差なのか？

浮かんだ疑問を実際に確かめたくて、ノースフェイスの「マウンテンダウンコート（ND91935）」と、ワークマンの「エックスシェルター断熱αプレミアムギガパフダウンコート」を購入した。

並んだ2つの黒──ファーの王道と、無印の静けさ

届いた2つのダウンを並べてみた。どちらも漆黒だが、印象はまるで違う。

ノースフェイスはファー付きのフードと、補強の入った肩まわりが堂々としている。

まるで「山を征服するための服」という存在感。一方、ワークマンはロゴすら控えめで、マットな質感と直線的な止水ジップが際立つ。シンプルなのに、どこか洗練されて見えた。

手に取ると、差はさらに明確だった。ノースフェイスは“安心の重み”。ワークマンは“軽さという自由”。同じ黒でも、そこに宿る思想がまったく違うように思えた。