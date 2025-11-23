先生｢こんな点数､東大行く人でも取れない｣→あっさり東工大不合格。｢頭のいい人は元から…そうじゃない人は…｣悟って見つけた自分なりの答え

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？ また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

1浪で東工大に合格後、院試でも浪人

今回は、1浪して東京工業大学理学院（現：東京科学大学理学院）に入学。院試でも1年の浪人を経験し、現在は修士課程に在学している田村さん（仮名）にお話を伺いました。

2度の浪人生活を経験した田村さんは、「苦痛だった大学院入試の浪人に比べて、大学入試の浪人はすごく楽でした」と語ります。

果たして、大学入試の浪人が楽だった理由とは何だったのか。大学院入試では何が彼を苦しめたのか。話を伺いました。