日本の｢学力至上主義｣とは一線を画す《イギリスのボーディングスクール（寮制の学校）》塾通い必要ない､学校完結型…根強い人気の実際

酒井 明子 : フリーライター
2025/12/03 6:00
伝統的なハウス（寮）文化を重んじるシュルーズベリー・スクール（写真：©Shrewsbury School）

現在、高校卒業後に日本の国内大学ではなく、海外大学への進学を目指す子どもが増えている。その一方で、大学進学よりももっと前に、子どもを海外の学校に通わせる保護者も増えているそうだ。

そんな中、ここ数年で注目度が上がっているのがイギリスのボーディングスクール。インターネットでさまざまな情報が取れるようになっているのはもとより、日本でも「ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン」（岩手県八幡平市）や「ラグビー・スクール・ジャパン」（千葉県柏市）などが開校し、ボーディングスクール自体の認知度が上がっていることもあるだろう。

学力至上主義ではないイギリスのボーディングスクール

ボーディングスクールとは寮制の学校で、親元から離れて寮で同年代の子どもたちと生活を送ることができる学校だ。仲間と過ごしながら勉強はもちろん、スポーツなどのクラブ活動にも取り組むことができる。イギリスだけでなくアメリカ、スイス、アジアなどにも同様の学校はあるが、中でもイギリスのボーディングスクールは根強い人気がある。

次ページ子どもの個性が尊重された教育
