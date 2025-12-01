｢パソコンにはまり24時間触っていた｣。ホリエモンが明かす｢僕がネットのビジネスで成功した理由｣

「貯金があれば人生は安心」という人がいるが、「そんな考え方は単なる思い込みにすぎない」と言い切る堀江貴文さん。堀江さんによると、思う存分お金を使って、あらゆる体験や好きな遊びをする人生のほうが、貯金通帳の残額が気になってしょうがない人生よりも有意義なのだと言います。

目の前のことに没頭しろ

これまでの人生で、親や教師、年長の大人の教えに従ったことは、一度もない。僕が忠実に従っていた相手は、何かにのめりこんでいく自分自身。すなわち没頭だった。

没頭が、僕を多くの遊びやビジネスとの出会いに導いた。お金や学び、そして生きていく楽しさを教えてくれたのは、家庭や学校ではない。没頭体験がすべてだ。

多くの人たちは、自分の行く道を見失っている。

他人の敷いたレールに乗ることが無意味だとは気づいているけれど、どうルートを変え、どの道をどう進んでいけばいいのか──。つまり、自分は何がやりたいのか、何になら夢中になれるのか、わからなくなっているのだ。