｢カリもち食感｣｢肉汁閉じ込め｣ーー。人気のライスペーパーをから揚げやハンバーグに使う"目からウロコ"のアイデア

ケンミン食品
2025/11/24 11:00
ライスペーパーを使った料理
定番料理をさらに簡単・おいしくするためにライスペーパーはもっと活用できる！（画像：『ケンミンぼうやに教わる ライスペーパーレシピ』）
TikTokやInstagramで「#ライスペーパーレシピ」が大バズりし、多くのインフルエンサーや料理愛好家が挑戦している革新的なライスペーパーレシピ。
一方では、「流行っているのはなんとなく知っているけれど、生春巻き以外の料理にどう使えばいいの？」「もどすのが面倒くさそう」などと思っている人もまだまだ多いのでは？
そこでビーフンやライスペーパーなどお米を原料にした食品を開発しているケンミン食品がまとめた書籍『ケンミンぼうやに教わる ライスペーパーレシピ』より一部を抜粋、再編集し、ライスペーパーを使った簡単料理やアレンジレシピを2回にわたってご紹介します。
【ライスペーパーのもどし方など掲載：あわせて読む→】人気のライスペーパーで作る生春巻きじゃないアジアンフード《ベトナム風お好み焼き＆えび蒸し春巻き》ライスペーパーのもどし方もおさらい

ライスペーパーの推しポイント

毎日の食事にライスペーパーを使ってみませんか。実はとっても手軽で使いやすい食材なんです。ライスペーパーの「推しポイント」を紹介します。

この記事の画像を見る(6枚)

推しポイント1：アレンジ自在で食べ方いろいろ！

フライパンでピザやお好み焼きを作ったり、レンジ蒸しにしたり、またクロワッサンやカヌレなどスイーツを作ったりとさまざまな食べ方があります。

推しポイント2：糖質オフのメニューが作れる!

ライスペーパー自体の糖質が少ないわけではありませんが、水でもどすともっちりとして噛み応えが出ます。ご飯や麺、パンの置き換えレシピでメニューの幅が広がります。

＊ケンミン食品のライスペーパー1枚の糖質は8.3g（サンプル品分析による推定値）。食パン6枚切り1枚に相当する糖質量は25.3g。

推しポイント3：グルテンフリーが実現する！

ライスペーパーは米やタピオカでんぷんで作られていますが、小麦粉生地の代わりとしても使えます。ピザ、お好み焼き、餃子、焼売、ラザニア、ワンタン、とんかつなどもライスペーパーを使っておいしく食べられます。

＊小麦が使われた調味料を使用すると完全なグルテンフリーにはなりません。

次ページおなじみの料理もライスペーパーを使えば手間いらず！
