｢カリもち食感｣｢肉汁閉じ込め｣ーー。人気のライスペーパーをから揚げやハンバーグに使う"目からウロコ"のアイデア

TikTokやInstagramで「#ライスペーパーレシピ」が大バズりし、多くのインフルエンサーや料理愛好家が挑戦している革新的なライスペーパーレシピ。

一方では、「流行っているのはなんとなく知っているけれど、生春巻き以外の料理にどう使えばいいの？」「もどすのが面倒くさそう」などと思っている人もまだまだ多いのでは？

ライスペーパーの推しポイント

毎日の食事にライスペーパーを使ってみませんか。実はとっても手軽で使いやすい食材なんです。ライスペーパーの「推しポイント」を紹介します。

推しポイント1：アレンジ自在で食べ方いろいろ！

フライパンでピザやお好み焼きを作ったり、レンジ蒸しにしたり、またクロワッサンやカヌレなどスイーツを作ったりとさまざまな食べ方があります。

推しポイント2：糖質オフのメニューが作れる!

ライスペーパー自体の糖質が少ないわけではありませんが、水でもどすともっちりとして噛み応えが出ます。ご飯や麺、パンの置き換えレシピでメニューの幅が広がります。

＊ケンミン食品のライスペーパー1枚の糖質は8.3g（サンプル品分析による推定値）。食パン6枚切り1枚に相当する糖質量は25.3g。

推しポイント3：グルテンフリーが実現する！

ライスペーパーは米やタピオカでんぷんで作られていますが、小麦粉生地の代わりとしても使えます。ピザ、お好み焼き、餃子、焼売、ラザニア、ワンタン、とんかつなどもライスペーパーを使っておいしく食べられます。

＊小麦が使われた調味料を使用すると完全なグルテンフリーにはなりません。