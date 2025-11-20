｢心がないと人には届かへん｣74歳《ヒョウ柄おばちゃん》が語る､弱さを受け止める生き方→｢ママ､彼氏に逃げられたぁ｣と客の恋愛相談も受ける訳

「ママ、彼氏に逃げられたぁ～」。濃い目のメイクと涙をごちゃまぜに流しながら、ニューハーフの男性が訴える。「そうかそうか。気持ちわかるで。性別違う人が好きでも、同じ人が好きでも、同じ人間。結局情やもん」。親身に応じるのは、ど派手なヒョウの顔が付いた服をまとった「大阪のおばちゃん」だ。

ここは通天閣のお膝元、下町情緒残る新今宮のアパレルショップ「なにわ小町」。ヒョウやトラの「顔」の服が約1万点並ぶ、「猛獣の聖地」として知られている。しかし、この店の“主力商品”は、服ではなく店主・高橋真由美さん（74歳）その人だ。

高橋さんのもとには、ファッションアドバイスを求めて訪れる客もいれば、人生相談をしに来る人も多いという。そしてそれは、この店に限ったことではない。実は高橋さん、人生のあらゆる場面で“頼まれ、頼られ続けて”きた人なのだ。いったいなぜなのか？ どんな人も受け止め、寄り添ってきた｢強さ｣の源をたどる。

テレビもホテルも放っておかない、度を越した“世話好き”

ヒョウやトラの顔がプリントされた服が所狭しと並ぶ店。その店主、「ヒョウ柄のおばちゃん」こと高橋真由美さん（74）は、とかく“頼まれる人”だ。たとえば、テレビ局。MBS毎日放送の『痛快！明石家電視台』をはじめ、さまざまなテレビ番組から出演オファーがくる。そして、放送を見た人が、全国から「一度会ってみたい」と店を訪れる。