経営者や店長から暴言を吐かれることも…｢退職代行サービス｣の【中の人】が語る赤裸々な"舞台裏"

依頼が集中しやすいのは「週明けの月曜日」

──退職代行サービスとは、どのようなサービスなのでしょうか。

退職代行は、依頼者の代理人として企業に退職の意思を伝え、退職に関する交渉を行うサービスのことです。

「退職代行ガーディアン」での流れを説明すると、9割以上はLINEを通じて依頼をいただき、そこから退職希望日などの要望を確認していきます。

たとえば、朝の時点で「今日中に退職したい」という依頼があった場合は、午前中に依頼者の職場に代理人としての連絡を入れ、退職の意向を伝えます。

ほとんどのケースはそこで話がつきますが、さらに交渉が必要な場合には、有休消化や退職日等について交渉し、結果を依頼者に報告します。その後、退職届の提出等の手続きを依頼者にしてもらう、という流れになります。

ちなみに退職代行ガーディアンでは、1日平均10〜15件、多い日では30〜40件の依頼をいただくのですが、週明けの月曜日は特に依頼が集中します。土日に退職を決意する人が多いためでしょう。