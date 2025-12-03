紙コップやボールペン､家電に"隠しカメラ"…日常生活に潜むサイバー攻撃が怖い､｢現実とサイバー空間の境界があいまいな時代｣の身の守り方

中尾 真二 : ITジャーナリスト・ライター
2025/12/03 6:00
蓋つきの紙コップに隠しカメラ
蓋つきの紙コップにカメラと通信機を仕込むことは造作もない。飲みかけのドリンクがトイレや更衣室に放置されていても気にする人は少ないのでは（写真：筆者提供）

2025年9月末、日経新聞が取材を元に「STB（Set Top Box）」が証券口座の乗っ取りに利用されたと報じた。STBは、ケーブルテレビやホテルのテレビなどに利用される受信機で、「テレビの受信機が乗っ取られる」事件としてちょっとした騒ぎとなった。

狙われたのは「スマートTV」だった

家電製品やSTBのような生活に溶け込んだ機器が狙われるのは珍しいことではないが、報道を受けてケーブルテレビ各社、STBメーカー、日本ケーブルテレビ連盟などが「自社製品、サービスは対策されており、被害は確認されていない」といった声明を発表している。

実際、攻撃を受けたのは一般的なケーブルテレビ契約で設置されるSTBではなく、スマートTVやチューナーレスTVなどと呼ばれる製品だった。スマートTVとは、オンデマンド配信やストリーム配信専用の「テレビ」であり、中身はスマートフォンやタブレット、PCに近い。

形状は大型テレビと同じだが、本体のみを小さな箱として販売し、ディスプレイは自宅のテレビやPCモニターに接続するタイプも存在する。今回の事件で利用されたのはこのタイプのようだ。

