紀元前519年ごろ､80代の老子と30代の孔子が出会った。｢道｣と｢徳｣を説く老子が血気盛んな孔子に放った痛烈なアドバイスとは

東洋の精神史において重要な「2つの教え」――「道家」と「儒家」。

紀元前519年ごろ、80代の偉大な学識者だった老子と30代の孔子が出会う機会があった。血気盛んな若者だった孔子に老子が放った痛烈なアドバイスが、不安だらけの世界を生き抜くための真理を表している。

孔子は老子を高く評価し、リスペクトしていたようだが、老子は当時、学者として勢いのあった孔子を牽制したのかもしれない。2人のやりとりを見ていこう。

老子が孔子に放った強烈なアドバイス

魯の群主の命を受けて、孔子は周の礼節を学ぶために洛陽に行くことになった。そして、そこで老子と出会った。このときがだいたい紀元前519年ごろで、孔子は30代前半の若者であり、老子はすでに80代の老人だった（資料によっては孔子を40代、老子を60代と説明していたりもする）。

そのころの孔子は礼についての学識者として、すでに全国に名をとどろかせていた。老子は古い文書を管理する仕事をしていた。孔子は周にとどまって多くの人と会い、最後に老子と対面してこう尋ねた。「礼とは何でしょうか？」