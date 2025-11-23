人気のライスペーパーで作る生春巻きじゃないアジアンフード《ベトナム風お好み焼き＆えび蒸し春巻き》ライスペーパーのもどし方もおさらい

TikTokやInstagramで「#ライスペーパーレシピ」が大バズりし、多くのインフルエンサーや料理愛好家が挑戦している革新的なライスペーパーレシピ。

一方では、「流行っているのはなんとなく知っているけれど、生春巻き以外の料理にどう使えばいいの？」「もどすのが面倒くさそう」などと思っている人もまだまだ多いのでは？

ケンミンぼうや直伝 ライスペーパーのもどし方

実はライスペーパーはもどすのも巻くのもとても簡単。はじめてでも失敗なく作れます。基本的なもどし方をご紹介します。

1：ボウルや深さがある皿、フライパンなどに水を入れ、ライスペーパー1枚を20～30秒浸す。

2：ライスペーパーの角を少し折り曲げて、やや弾力がありつつ跳ね返らない程度に柔らかくなりはじめたら引き上げる。

